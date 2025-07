Enviado dos EUA diz estar "incrivelmente satisfeito" com resposta do Líbano sobre Hezbollah

"O que o governo nos deu foi algo espetacular em um período muito curto de tempo", disse Barrack. "Estou incrivelmente satisfeito com a resposta."

Barrack, um conselheiro de longa data do presidente dos EUA, Donald Trump, que também atua como embaixador dos EUA na Turquia e enviado especial para a Síria, disse acreditar que "os israelenses não querem guerra com o Líbano".

"Ambos os países estão tentando dar a mesma coisa - a noção de um acordo de suspensão, da cessação das hostilidades e de um caminho para a paz", disse ele.

Israel eliminou a liderança do grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, em uma campanha de bombardeio no ano passado, uma das muitas frentes em que infligiu golpes severos contra o Irã e seus aliados desde o início da guerra em Gaza em 2023.

O Hezbollah já abandonou algumas armas e se retirou das áreas do sul sob um cessar-fogo acordado no ano passado. Israel manteve tropas em cinco postos no sul do Líbano e continuou a alvejar os combatentes do Hezbollah com ataques aéreos, dizendo que quer que o grupo não represente uma ameaça a Israel.

O Hezbollah não respondeu publicamente à proposta de desarmamento dos EUA, mas seu líder disse no domingo que o grupo precisava manter algumas armas para defender o Líbano de Israel. Fontes disseram à Reuters que o grupo está considerando reduzir seu arsenal, sem se desarmar totalmente.