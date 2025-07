Equipes de busca vasculham zona de inundação no Texas em busca de dezenas de desaparecidos; 78 mortes estão confirmadas

O rio Guadalupe, transformado por chuvas torrenciais antes do amanhecer em uma torrente furiosa e mortal em menos de uma hora, passa diretamente por Kerrville.

A perda de vidas no local incluiu um número não especificado de fatalidades no acampamento de verão Camp Mystic, um retiro cristão quase centenário para meninas às margens do Guadalupe, onde as autoridades informaram que duas dúzias de crianças não foram encontradas logo após a inundação na sexta-feira.

No domingo, Leitha disse que as equipes de busca ainda estavam procurando 10 meninas e um conselheiro do acampamento, mas não especificou o destino de outras pessoas inicialmente consideradas desaparecidas.

No final da tarde de domingo, as autoridades estaduais disseram que 10 outras mortes relacionadas às enchentes foram confirmadas em quatro condados vizinhos do centro-sul do Texas, e que 41 outras pessoas ainda estavam listadas como desaparecidas no desastre além do condado de Kerr.

Freeman Martin, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, previu que o número de mortos aumentaria ainda mais à medida que as águas das enchentes recuassem e a busca ganhasse impulso.

As autoridades também alertaram que a continuidade das chuvas -- mesmo que mais fracas do que o dilúvio de sexta-feira -- poderia desencadear outras inundações repentinas devido à saturação da paisagem.