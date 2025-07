Governo brasileiro vê ameaça de Trump como prova da relevância do Brics

A ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, de taxar os Brics e quem se associar ao grupo de países emergentes confirma a importância do bloco e de sua defesa do multilateralismo e das regras internacionais de comércio, disseram nesta segunda-feira à Reuters fontes do governo brasileiro.

Na noite de domingo, depois do primeiro dia de cúpula do Brics no Rio de Janeiro, Trump usou sua rede social para dizer que países que se alinhem ao que chamou de "políticas antiamericanas do Brics" terão uma sobretaxa de 10% nas suas exportações para os EUA, e "não haverá exceção a essa regra".

As nações do Brics que participam da cúpula no Rio rechaçaram a acusação de Trump de que o bloco de países emergentes é antiamericano. "Nós não fizemos nada contra os Estados Unidos. Nós achamos os Estados Unidos um grande parceiro", disse o assessor especial da Presidência brasileira, embaixador Celso Amorim, em entrevista à CNN Brasil.