Homem morre após atirar contra posto da Patrulha de Fronteira no Texas

WASHINGTON (Reuters) - Um homem de 27 anos de Michigan foi morto a tiros pela polícia nesta segunda-feira, após abrir fogo com um rifle de assalto contra um posto da Patrulha de Fronteira dos EUA na cidade de McAllen, no sul do Texas, informou a polícia local.

Ryan Louis Mosqueda disparou dezenas de tiros na entrada da instalação e agentes da Patrulha da Fronteira dos EUA revidaram, disse o chefe de polícia de McAllen, Victor Rodriguez, aos repórteres.

Um policial de McAllen levou um tiro no joelho durante a troca de tiros e foi levado ao hospital, disse Rodriguez.