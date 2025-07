Incêndio em prédio de telecomunicações no Cairo interrompe comunicações e fere 22 pessoas

As pessoas não conseguiam fazer ligações telefônicas, e uma grande interrupção da internet foi registrada depois que o fogo irrompeu no prédio no centro do Cairo, com o grupo de monitoramento da internet Netblocks dizendo que os dados da rede mostraram conectividade nacional em 62% dos níveis normais.

O Ministério da Saúde também divulgou números alternativos para serviços de ambulância em diferentes províncias, caso as pessoas não conseguissem entrar em contato com a linha direta principal.

Além das chamadas telefônicas, alguns serviços bancários digitais também foram afetados, incluindo cartões de crédito, caixas eletrônicos e transações online, disseram uma fonte bancária e moradores. Os bancos já haviam sido fechados durante o dia.

Os ferimentos foram causados principalmente pela inalação de fumaça, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Hossam Abdel Ghaffar.

"Um incêndio ocorreu esta noite em uma das salas de equipamentos na central telefônica de Ramses da empresa Telecom Egypt, o que levou a uma interrupção temporária dos serviços de telecomunicações", disse a Autoridade Nacional Reguladora de Telecomunicações em um comunicado.

A autoridade disse que os serviços seriam restaurados nas próximas horas, depois que a energia de todo o prédio foi cortada como medida de segurança.