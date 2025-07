Israel lança primeiros ataques no Iêmen em semanas, Houthis retaliam com ataques aéreos

Horas depois, Israel afirmou que dois mísseis foram lançados do Iêmen. Foram feitas tentativas de interceptá-los, embora os resultados ainda estivessem sendo analisados. As forças houthis, alinhadas ao Irã, disseram ter disparado mísseis e drones contra vários alvos em Israel em retaliação aos ataques ao Iêmen.

O serviço de ambulância israelense disse não ter recebido nenhuma ligação sobre impactos de mísseis ou vítimas após os lançamentos do Iêmen.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, os houthis disparam contra Israel e contra navios no Mar Vermelho, afetando o comércio global, no que o grupo diz serem atos de solidariedade com os palestinos.

A maioria das dezenas de mísseis e drones disparados contra Israel foi interceptada ou não foi atingida. Israel realizou uma série de ataques de retaliação.

Israel afirmou que seus ataques na segunda-feira também tiveram como alvo um navio, o Galaxy Leader, que foi apreendido pelos houthis no final de 2023 e mantido no porto de Ras Isa.

"As forças do regime terrorista houthi instalaram um sistema de radar no navio e o estão usando para rastrear embarcações no espaço marítimo internacional, a fim de promover as atividades do regime terrorista houthi", disseram os militares.