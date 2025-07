Japão exportará destróieres usados para Filipinas para deter China, diz Yomiuri

A cooperação militar bilateral incluiu exercícios conjuntos, um pacote de ajuda japonesa para radares e um diálogo estratégico de alto nível. No ano passado, eles assinaram um acordo de acesso recíproco, o primeiro do tipo para o Japão na Ásia, permitindo a implantação de forças no solo um do outro.

Para eliminar as restrições de exportação de equipamentos militares para os destróieres, de acordo com os mandatos pacifistas do Japão, Tóquio tratará a instalação de equipamentos e sistemas de comunicação solicitados por Manila como um projeto de desenvolvimento conjunto, disse o Yomiuri.

A escolta de contratorpedeiros da classe Abukuma, um tipo relativamente pequeno de contratorpedeiro com deslocamento padrão de 2.000 toneladas, é operada por uma tripulação de cerca de 120 pessoas e está armada com mísseis antissubmarinos e antinavio, tubos de torpedo e canhões, de acordo com um site da Marinha japonesa.

A Marinha das Filipinas não possui contratorpedeiros, apenas fragatas e corvetas, que normalmente são menores e têm armamento mais leve.

