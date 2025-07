Lula diz que Brasil não aceita interferência, após Trump defender Bolsonaro

Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado após perder a eleição de 2022 para Lula.

Pouco depois, em entrevista coletiva durante reunião de cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, Lula disse que não comentaria a publicação de Trump e mostrou irritação com a declaração do líder norte-americano.

"Não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Para mim, tem coisa mais importante para comentar do que isso", afirmou o presidente.

"Esse país tem lei, esse país tem regra e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, deem palpite na sua vida, não na nossa."

(Por Alexandre Caverni, em São Paulo, e Lisandra Paraguassu, no Rio de Janeiro)