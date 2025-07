Ministro dos Transportes russo demitido é encontrado morto em carro com ferimento de bala

A Reuters não pôde confirmar de forma independente essas sugestões, mas uma fonte do setor de transportes, que não quis ser identificada devido à sensibilidade do assunto, afirmou que a posição de Starovoit estava em questão há meses devido a perguntas sobre o mesmo escândalo de corrupção, que se concentrava em fundos destinados a fortalecer a fronteira da Rússia com a Ucrânia na região de Kursk.

Houve relatos conflitantes sobre o momento da morte de Starovoit. O Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves, disse em um comunicado que estava trabalhando para estabelecer as circunstâncias exatas.

Diversos veículos de imprensa russos citaram fontes policiais dizendo que uma pistola pertencente a Starovoit havia sido encontrada ao lado do corpo em seu carro.

Antes de ser nomeado ministro dos Transportes em maio de 2024, Starovoit foi governador da região de Kursk por quase cinco anos.

Três meses depois que ele se tornou ministro dos Transportes, as tropas ucranianas cruzaram a fronteira com Kursk na maior incursão estrangeira em território russo desde a Segunda Guerra Mundial e só foram expulsas no início deste ano depois de uma luta feroz e destruição generalizada.

Em abril deste ano, o sucessor de Starovoit como governador, Alexei Smirnov, foi acusado de desviar dinheiro destinado a fins de defesa em meio a acusações de que os fundos destinados às defesas de fronteira haviam sido roubados, deixando Kursk mais vulnerável a ataques ucranianos.