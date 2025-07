Netanyahu se reúne com Trump na Casa Branca enquanto Israel e Hamas discutem cessar-fogo

Trump e seus assessores pareciam estar tentando aproveitar qualquer impulso criado pelo enfraquecimento do Irã, que apoia o Hamas, para pressionar os dois lados a fazer um avanço sobre a guerra de 21 meses em Gaza. Ele disse que também queria discutir com Netanyahu as perspectivas de um "acordo permanente" com o Irã, o arqui-inimigo regional de Israel.

Os dois líderes, com seus principais assessores, teriam um jantar privado no Salão Azul da Casa Branca, em vez das conversas mais tradicionais no Salão Oval, onde o presidente geralmente cumprimenta os dignitários visitantes.

Depois de chegar a Washington durante a noite, Netanyahu se reuniu nesta segunda-feira com Witkoff e o secretário de Estado Marco Rubio em preparação para suas conversas com Trump. Ele planeja visitar o Capitólio dos EUA na terça-feira para ver os líderes do Congresso.

Durante a reunião, Netanyahu entregou a Trump uma carta que ele disse ter usado para indicar o presidente dos EUA para o Prêmio Nobel da Paz. Trump pareceu satisfeito com o gesto.

Antes da visita, Netanyahu disse aos repórteres que os negociadores israelenses estavam buscando um acordo sobre Gaza em Doha, capital do Catar.

As autoridades israelenses também esperam que o resultado do conflito com o Irã abra caminho para a normalização das relações com mais de seus vizinhos, como o Líbano, a Síria e a Arábia Saudita, outro assunto que deveria estar na pauta de Trump.