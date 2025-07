Países da UE buscam reduzir ainda mais as regras de desmatamento, segundo carta

BRUXELAS (Reuters) - A maioria dos países da União Europeia exigiu mais mudanças na lei antidesmatamento do bloco, afirmando que não se pode esperar que alguns de seus produtores cumpram as condições e enfrentem uma desvantagem competitiva, segundo uma carta vista pela Reuters.

A partir de dezembro, a lei de desmatamento, a primeira do mundo, exigirá que as operadoras que disponibilizam produtos como soja, carne bovina e óleo de palma no mercado da UE forneçam provas de que seus produtos não causaram desmatamento.

Bruxelas já atrasou seu lançamento em um ano e reduziu as regras de prestação de contas após críticas de parceiros comerciais, incluindo os Estados Unidos e países da UE.