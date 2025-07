Países do Brics resistem a rótulo de "antiamericanos" após ameaça de tarifas de Trump

As nações em desenvolvimento que participam da cúpula do Brics nesta segunda-feira rechaçaram uma acusação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o bloco é "antiamericano", ao passo que o líder norte-americano ameaçou os países do grupo com tarifas comerciais adicionais de 10%.

A ameaça de Trump na noite de domingo ocorreu no momento em que o governo dos EUA se prepara para finalizar dezenas de acordos comerciais com uma série de países antes do prazo de 9 de julho para a imposição de "tarifas retaliatórias" significativas.

"As tarifas não devem ser usadas como uma ferramenta de coerção e pressão", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em Pequim. O Brics defende a "cooperação ganha-ganha", acrescentou ela, e "não tem como alvo nenhum país".