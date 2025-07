Polônia impõe controle nas fronteiras com Alemanha e Lituânia em meio a temor sobre migração

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia introduziu controles temporários em suas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia nesta segunda-feira, em um esforço para conter o que o governo diz ser um número crescente de imigrantes sem documentos chegando do norte e do oeste.

A reimposição de controles de fronteira é apenas o exemplo mais recente de como as crescentes preocupações públicas em toda a União Europeia com a migração estão pressionando a estrutura da chamada zona Schengen, que não exige passaporte. Holanda, Bélgica e a própria Alemanha já implementaram medidas semelhantes.

Na Polônia, o debate sobre migração tem se tornado cada vez mais acalorado nas últimas semanas, com grupos de ativistas de extrema direita lançando "patrulhas cidadãs" na fronteira ocidental, em meio a relatos da mídia polonesa de que autoridades alemãs estão enviando migrantes sem documentos de volta pela fronteira.