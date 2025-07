Presidente do Irã diz estar aberto a diálogo com EUA e acusa Israel de tentativa de assassinato

Por Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse acreditar que o país pode resolver suas diferenças com os Estados Unidos por meio do diálogo, mas a confiança seria um problema após os ataques norte-americanos e israelenses, de acordo com entrevista divulgada nesta segunda-feira.

"Acredito que poderíamos resolver facilmente nossas diferenças e conflitos com os Estados Unidos por meio do diálogo e de negociações", disse Pezeshkian ao podcaster conservador norte-americano Tucker Carlson, em entrevista realizada no sábado.