Protestos contra governo no Quênia deixam 11 mortos e dezenas de feridos

Um repórter da Reuters viu a polícia disparar contra manifestantes que avançavam no subúrbio de Kangemi, em Nairóbi, e um homem ficou imóvel na via com um ferimento sangrando.

O Eagle Nursing Home, no subúrbio, informou que seis pessoas foram internadas com ferimentos e que duas morreram em decorrência de ferimentos a bala. Uma fonte do Kenyatta National Hospital disse que o hospital estava tratando 24 pessoas feridas, mas não entrou em detalhes sobre os ferimentos.

"POLICIAIS ENCAPUZADOS"

A polícia do Quênia informou que 11 pessoas morreram e 52 policiais ficaram feridos. Ela não informou quem foi o responsável pelas mortes.

"Relatórios preliminares indicam mortes, ferimentos, danos a veículos motorizados e vários incidentes de saques", disse a polícia em um comunicado.

Os agentes da lei têm se mobilizado fortemente em Nairóbi desde os protestos liderados por jovens em junho de 2024, que inicialmente se concentraram em aumentos de impostos, mas que se expandiram para abranger questões como corrupção, brutalidade policial e desaparecimentos inexplicáveis de críticos do governo.