Trump sai em defesa de Bolsonaro e pede que deixem o ex-presidente em paz

As acusações contra o ex-presidente foram feitas após dois anos de investigação da Polícia Federal sobre o movimento que rejeitava o resultado eleitoral e que culminou na invasão das sedes dos Três Poderes por bolsonaristas em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu a publicação de Trump sobre Bolsonaro com uma postagem na rede social X, dizendo que o presidente norte-americano está "muito equivocado" se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. Afirmou ainda que Trump deveria "cuidar de seus próprios problemas".

"Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado Democrático de Direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos EUA deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso Judiciário", disse a ministra.

As declarações de Trump sobre Bolsonaro ocorrem um dia depois de o o presidente dos EUA afirmar que o grupo de países emergentes Brics, que está realizando uma reunião de cúpula no Rio de Janeiro, é contrário aos EUA e ameaçar impor tarifas comerciais adicionais de 10% sobre aqueles que adotarem as políticas do Brics.

(Reportagem de Doina Chiacu e Jarrett Renshaw, em Washington; Reportagem adicional de Luciana Magalhães e Eduardo Simões, em São Paulo)