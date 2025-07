Trump chama formação de novo partido por Musk de "ridículo" e critica sua própria escolha para Nasa

"Acho que é ridículo criar um terceiro partido. Temos um sucesso tremendo com o Partido Republicano. Os democratas perderam o rumo, mas sempre foi um sistema bipartidário, e acho que criar um terceiro partido só aumenta a confusão", disse Trump aos repórteres.

"Parece que ele realmente foi desenvolvido para dois partidos. Terceiros partidos nunca funcionaram, então ele pode se divertir com isso, mas acho que é ridículo."

Pouco depois de falar sobre Musk, Trump postou outros comentários em sua plataforma Truth Social, dizendo: "Estou triste por ver Elon Musk sair completamente 'dos trilhos'".

Musk anunciou no sábado que está criando o "America Party" em resposta ao projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump, que, segundo Musk, levará o país à falência.

"Qual foi o objetivo do @DOGE se ele vai apenas aumentar a dívida em US$5 trilhões?", escreveu Musk no X no domingo, referindo-se à agência de redução de tamanho do governo que ele liderou por um breve período. Críticos afirmam que o projeto de lei prejudicará a economia dos EUA ao aumentar significativamente o déficit orçamentário federal.

Musk disse que seu novo partido, nas eleições de meio de mandato do ano que vem, tentará destituir os parlamentares republicanos do Congresso que apoiaram a medida abrangente conhecida como "projeto de lei grande e bonito".