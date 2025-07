Botafogo anuncia contratação de Davide Ancelotti como treinador

(Reuters) - O Botafogo oficializou a contratação de Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, como seu novo treinador, anunciou o clube carioca nesta terça-feira.

Ancelotti, de 35 anos, que foi assistente de seu pai no Bayern de Munique, Napoli, Everton e, mais recentemente, no Real Madrid, assinou contrato de um ano com o Botafogo. Ancelotti deixou o Real no final da última temporada junto com seu pai.

O Botafogo demitiu o treinador Renato Paiva na semana passada, após a eliminação do clube na Copa do Mundo de Clubes, apesar de Paiva ter levado o time a uma vitória sobre o campeão europeu Paris Saint-Germain no início da competição.