China diz que EUA "não estão em posição" de apontar o dedo sobre questões do Tibete

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China disse na terça-feira que os Estados Unidos "não estão em posição" de apontar o dedo para o país em questões relacionadas ao Tibete, pedindo a Washington que reconheça plenamente a "sensibilidade" do assunto.

A porta-voz do ministério Mao Ning fez o comentário quando solicitada a comentar a declaração do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre o 90º aniversário do Dalai Lama no domingo, após uma semana de comemorações de seus seguidores.

Mao disse em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que o Dalai Lama "é um exilado político que está envolvido em atividades separatistas anti-China sob o manto da religião" e "não tem o direito" de representar o povo tibetano ou decidir o futuro da região.