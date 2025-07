Dezenas de pessoas desaparecem após enchentes na fronteira entre Nepal e China

No Nepal, entre os desaparecidos estão seis trabalhadores chineses e três policiais, informou a Autoridade Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres (NDRRMA) no X.

A autoridade acrescentou que oito carros elétricos também foram levados pela água e uma pequena usina hidrelétrica foi danificada pela enchente.

O comércio entre o Nepal e a China foi interrompido devido à destruição da ponte, segundo as autoridades.

Os chineses desaparecidos estavam trabalhando no Inland Container Depot, que está sendo construído com a ajuda da China, cerca de 80 km ao norte da capital Katmandu, disse Arjun Paudel, um oficial administrativo sênior do distrito de Rasuwa.

"O rio também arrastou alguns contêineres com mercadorias importadas da China... Há uma grande perda (de propriedades) e estamos coletando detalhes", afirmou ele à Reuters.

O Exército nepalês resgatou 11 pessoas e as operações de busca e resgate continuam, disse o porta-voz Raja Ram Basnet.