Diminui esperança de achar sobreviventes nas enchentes do Texas, número de mortos é de cerca de 100

"Deveria ter havido sirenes", disse Patrick em uma entrevista à Fox News. "Se tivéssemos sirenes aqui nessa área... é possível que tivéssemos salvado algumas vidas."

"Semana difícil" pela frente

Embora as autoridades continuassem a manter a esperança de que alguns dos desaparecidos aparecessem vivos, a probabilidade de encontrar mais sobreviventes diminuía com o passar do tempo.

"Esta será uma semana difícil", disse o prefeito de Kerrville, Joe Herring Jr., em uma reunião na segunda-feira.

O Camp Mystic, um retiro cristão para meninas com quase um século de existência, às margens do rio Guadalupe, foi o epicentro do desastre.

"Nossos corações estão partidos ao lado de nossas famílias que estão sofrendo essa tragédia inimaginável", afirmou o acampamento em um comunicado na segunda-feira.