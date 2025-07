Haddad diz que pode assumir função na campanha de Lula à reeleição

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira não acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe pedirá para sair candidato a algum cargo na eleição do ano que vem, mas admitiu que poderia assumir uma função de coordenação na campanha do chefe do Executivo à reeleição.

"Eu poderia assumir uma função na campanha, não teria problema. Poderia ficar [no cargo] até o final. Isso eu posso discutir com o presidente", disse Haddad em entrevista ao Metrópoles.

O ministro apontou, no entanto, que seu desejo é permanecer à frente da pasta até o final do atual mandato de Lula, em dezembro de 2026, e concluir sua agenda no ministério, mas disse que, no momento, não há qualquer decisão sobre deixar o cargo no ano que vem.