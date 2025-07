Imitador de secretário de Estado dos EUA usou IA em ligações para ministros estrangeiros, mostra telegrama

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Um impostor usou uma voz gerada artificialmente para se passar pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em contatos com três ministros estrangeiros e dois políticos norte-americanos, de acordo com um telegrama visto pela Reuters nesta terça-feira.

Em meados de junho, a pessoa entrou em contato com os ministros, um governador dos EUA e um membro do Congresso por meio do aplicativo de mensagens Signal, segundo o documento. Em dois casos, foram deixadas mensagens de voz e, em um terceiro caso, uma mensagem de texto convidava a pessoa visada a se comunicar pelo Signal, segundo o telegrama.