Países do Brics são soberanos e não aceitam intromissão, diz Lula

"Não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião do Brics. Não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países do Brics", disse Lula ao lado de Modi.

Nesta terça, Trump voltou ao tema do Brics durante reunião de gabinete na Casa Branca e afirmou que os países que formam o grupo receberão "muito em breve" uma tarifa comercial de 10%.

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

"Queremos dizer ao mundo que somos países soberanos, não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, no jeito que cuidamos do nosso povo", disse Lula.

"E nós defendemos o multilateralismo, porque foi o sistema que, após a Segunda Guerra Mundial, permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo", acrescentou.

Na véspera, Lula já havia mostrado irritação com as ameaças de Trump de impor tarifas comerciais adicionais aos países do Brics, assim como com uma publicação do presidente norte-americano em sua rede social na qual defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e chamou de "caça às bruxas" o processo a que ele responde no Supremo Tribunal Federal (STF).