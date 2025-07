Parlamentares dos EUA renovam preocupações sobre laços da GenScript com a China

No ano passado, os parlamentares solicitaram informações sobre se o Partido Comunista Chinês tinha influência sobre as operações da GenScript e seu papel no avanço das capacidades biotecnológicas da China.

A notícia da carta enviada durante o governo do ex-presidente Joe Biden em junho passado fez com que as ações da GenScript caíssem até 25% em Hong Kong.

Nos últimos anos, parlamentares norte-americanos destacaram a ameaça representada por empresas do tipo Organizações de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDCs, na sigla em inglês) com operações na China.

Eles temem que essas companhias, que oferecem serviços de desenvolvimento e fabricação de medicamentos para empresas farmacêuticas e de biotecnologia, possam roubar propriedade intelectual e ajudar a promover a produção da China. Por isso, têm buscado pressionar as empresas farmacêuticas e de saúde norte-americanas a reduzir sua dependência delas.

"Desde a nossa carta inicial, a GenScript realizou novos investimentos significativos", disseram os parlamentares na carta desta terça-feira ao diretor do FBI, Kash Patel, e à diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard.

"Considerando este e outros desenvolvimentos recentes, seria benéfico retomarmos nossa conversa sobre questões relevantes de segurança nacional."