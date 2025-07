Reino Unido e França precisam acabar com dependência de EUA e China, diz Macron

Tendo sido recebido mais cedo pela família real britânica, Macron se dirigiu ao Parlamento, onde disse que os dois países precisam se unir para fortalecer a Europa, inclusive em termos de defesa, imigração, clima e comércio.

"O Reino Unido e a França precisam mais uma vez mostrar ao mundo que nossa aliança pode fazer toda a diferença", disse ele.

"A única maneira de superar os desafios que temos, os desafios de nossos tempos, será andarmos juntos, de mãos dadas, ombro a ombro."

Listando as ameaças geopolíticas que os países enfrentam, Macron argumentou que eles também devem ser cautelosos com as "dependências excessivas dos EUA e da China", dizendo que precisam "reduzir o risco de nossas economias e sociedades dessa dupla dependência".

Mas ele também comentou as oportunidades de uma união mais próxima, ao afirmar que deveriam facilitar a vida de estudantes, pesquisadores e artistas nos países uns dos outros e buscar uma maneira de trabalhar juntos em inteligência artificial e proteger as crianças online.

O discurso simbolizou a melhoria nas relações buscada pelo Partido Trabalhista de centro-esquerda do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, como parte de uma redefinição mais ampla dos laços com os aliados europeus após o rancor que explodiu com a saída do Reino Unido da União Europeia.