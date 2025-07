SAIBA MAIS-Donald Trump pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz?

A indicação de Netanyahu a Trump gerou ceticismo em alguns setores, inclusive do ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt, que disse no X que Netanyahu estava tentando bajular Trump.

Se Trump ganhar o prêmio, ele será o quinto presidente dos EUA a fazê-lo, depois de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

Veja a seguir como funciona o prêmio.

QUEM ESTÁ QUALIFICADO PARA GANHAR?

De acordo com o testamento do industrial sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, o prêmio deve ir para a pessoa "que tenha feito mais ou melhor para promover a irmandade entre as nações, a abolição ou redução de Exércitos permanentes e o estabelecimento e promoção de congressos de paz". Todas as pessoas vivas ou instituições ativas são elegíveis.

Em uma introdução no site do Nobel, o presidente do Comitê do Prêmio da Paz, Jorgen Watne Frydnes, diz que "na prática, qualquer pessoa pode receber o Prêmio Nobel da Paz. A história do prêmio mostra claramente que ele é dado a pessoas de todas as camadas da sociedade de todo o mundo".