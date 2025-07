Série de terremotos atinge a Guatemala

CIDADE DA GUATEMALA (Reuters) - Uma série de terremotos abalou a Guatemala na tarde desta terça-feira, fazendo com que as autoridades pedissem aos moradores que deixassem os prédios em caso de novos tremores secundários.

No meio da tarde, um terremoto de 5,2 graus sacudiu o sul da Guatemala, a cerca de 60 km da capital, Cidade da Guatemala, de acordo com o instituto sismológico do país, que em seguida registrou uma onda de outros tremores secundários com magnitudes de 3,9 a 5,6 graus.

Imagens da mídia local mostraram que alguns edifícios sofreram danos.