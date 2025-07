Total de mortos em enchentes no Texas ultrapassa 100 e dezenas de pessoas seguem desaparecidas

Atrapalhadas por tempestades e pancadas de chuva intermitentes, equipes de resgate de agências federais, estados vizinhos e do México uniram-se aos esforços locais para procurar vítimas desaparecidas, embora a esperança de encontrar mais sobreviventes tenha diminuído com o passar do tempo. A última vítima encontrada viva no condado de Kerr foi na sexta-feira.

"O trabalho é extremamente traiçoeiro e demorado", disse o tenente-coronel Ben Baker, do Texas Game Wardens, em uma coletiva de imprensa. "É um trabalho sujo. A água ainda está lá." O Texas Game Wardens é uma divisão do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas.

Mais de 30 centímetros de chuva caíram na região em menos de uma hora antes do amanhecer da última sexta-feira, fazendo com que uma parede de água desabasse pelo Guadalupe, matando dezenas de pessoas e deixando pilhas de escombros, árvores arrancadas e veículos virados.

Autoridades de emergência locais, estaduais e federais enfrentaram dias de questionamentos sobre se poderiam ter alertado as pessoas sobre o perigo, em áreas propensas a inundações.

APONTANDO DEDOS

Autoridades estaduais de gerenciamento de emergências alertaram na última quinta-feira, na véspera do desastre, que partes do centro do Texas enfrentavam a possibilidade de enchentes repentinas, com base nas previsões do Serviço Nacional de Meteorologia.