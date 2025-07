Trump anuncia tarifas sobre cobre e amplia guerra comercial

Ele também disse que as negociações comerciais estão indo bem com a União Europeia e a China, embora tenha acrescentado que está a poucos dias de enviar uma carta tarifária à UE.

Os comentários de Trump, feitos durante uma reunião do gabinete na Casa Branca, podem injetar mais instabilidade em uma economia global que tem sido abalada pelas tarifas que ele impôs ou ameaçou impor sobre as importações para o maior mercado consumidor do mundo.

Os futuros do cobre nos EUA subiram mais de 10% após o anúncio de Trump de novas tarifas sobre um metal que é fundamental para veículos elétricos, equipamentos militares, rede elétrica e muitos bens de consumo. Elas se juntariam às tarifas já em vigor para as importações de aço, alumínio e automóveis.

As ações do setor farmacêutico dos EUA também caíram em relação às máximas do dia, após a ameaça de Trump de impor tarifas de 200% sobre as importações de medicamentos, que, segundo ele, poderiam ser adiadas em cerca de um ano.

Outros países, enquanto isso, disseram que tentariam amenizar o impacto das ameaças de tarifas de Trump, depois que ele adiou o prazo de quarta-feira para 1º de agosto.

O governo Trump prometeu "90 acordos em 90 dias" depois que ele revelou uma série de tarifas específicas para cada país no início de abril. Até o momento, apenas dois acordos foram firmados, com o Reino Unido e o Vietnã. Trump disse que um acordo com a Índia está próximo.