Trump diz que não está satisfeito com Putin e cogita sanções

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que não estava satisfeito com o presidente russo, Vladimir Putin, e que estava considerando sanções adicionais a Moscou, ressaltando sua frustração com o crescente número de mortos na guerra da Rússia com a Ucrânia.

"Recebemos muitas besteiras lançadas contra nós por Putin", disse Trump durante uma reunião com integrantes do gabinete na Casa Branca.

(Reportagem de Andrea Shalal e Jeff Mason)