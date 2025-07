Trump e Netanyahu se reúnem pela segunda vez enquanto avançam negociações de cessar-fogo em Gaza

Netanyahu se reuniu com o vice-presidente JD Vance e depois visitou o Capitólio federal nesta terça-feira, e deve voltar ao Congresso na quarta-feira para se reunir com os líderes do Senado.

Ele disse aos repórteres após uma reunião com o presidente republicano da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que, embora não acreditasse que a campanha de Israel no enclave palestino estivesse concluída, os negociadores estão "certamente trabalhando" em um cessar-fogo.

"Ainda temos que terminar o trabalho em Gaza, libertar todos os nossos reféns, eliminar e destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas", disse Netanyahu.

Pouco depois de Netanyahu falar, o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que as questões que impediam Israel e o Hamas de chegar a um acordo haviam caído de quatro para uma e que ele esperava chegar a um acordo de cessar-fogo temporário nesta semana.

"Esperamos que, até o final desta semana, tenhamos um acordo que nos leve a um cessar-fogo de 60 dias. Dez reféns vivos serão libertados. Nove mortos serão liberados", disse Witkoff aos repórteres em uma reunião do gabinete de Trump.

A guerra de Gaza eclodiu quando o Hamas atacou o sul de Israel em outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com dados israelenses. Cerca de 50 reféns permanecem em Gaza, e acredita-se que 20 estejam vivos.