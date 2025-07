Ucrânia pede investigação sobre suposto uso de armas químicas pela Rússia

Isso ocorreu depois que agências de inteligência da Holanda e da Alemanha disseram na sexta-feira que tinham evidências do uso generalizado de armas ilegais pela Rússia ao longo da linha de frente.

O chefe da agência, Fernando Arias, disse em uma declaração ao Conselho Executivo da Opaq que, em vista do suposto uso frequente de agentes químicos perigosos, seu escritório intensificaria o monitoramento das atividades ao longo da linha de conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Ele convidou a Ucrânia a discutir sua proposta com os Estados membros, cuja maioria pode ser necessária para apoiar tal investigação.

A Opaq criou uma equipe semelhante em 2018 para examinar as acusações de uso de armas químicas na Síria. A Equipe de Investigação e Identificação concluiu que as forças do governo sírio e os militantes do Estado Islâmico haviam usado armas químicas proibidas na guerra civil que começou em março de 2011.

Os Estados Unidos acusaram a Rússia pela primeira vez em maio do ano passado de usar cloropicrina, um composto químico mais tóxico do que agentes de controle de distúrbios e usado pela primeira vez pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.

A Opaq, uma agência de desarmamento em Haia com 193 Estados-membros, disse no ano passado que as acusações iniciais feitas por ambos os países eram "insuficientemente fundamentadas".