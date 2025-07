Brasil quer ampliar comércio com Indonésia incluindo carne bovina, aviação civil e defesa, diz Lula

Lula também afirmou que a presidência brasileira do Mercosul retomará as tratativas sobre a celebração de um acordo comercial do bloco sul-americano com a Indonésia.

"A presidência brasileira do Mercosul retomará com os sócios as tratativas sobre a celebração de um acordo com a Indonésia. O interesse de brasileiros pela Indonésia e da Indonésia pelo Brasil já é muito positivo", disse.

(Reportagem de Ricardo Brito)