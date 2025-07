China é atingida por enchentes, deslizamentos de terra e calor

A segunda maior economia do mundo enfrenta ameaças crescentes de condições climáticas extremas, que os meteorologistas associam à mudança climática. A cada ano, o impacto ameaça destruir dezenas de bilhões de dólares em atividades comerciais, além da perda de vidas, à medida que as defesas contra enchentes envelhecidas são sobrecarregadas e as lacunas de infraestrutura -- como o acesso limitado ao ar condicionado -- são expostas.

Autoridades meteorológicas chinesas pediram aos moradores que fiquem em casa, pois a tempestade Danas - que se enfraqueceu de um tufão depois de causar duas mortes em Taiwan - começou a despejar a água que havia sugado do Mar do Sul da China e do Estreito de Taiwan nas províncias costeiras de Zhejiang e Fujian.

A previsão é de que Danas deposite até 30 centímetros de chuva em algumas partes, fechando escolas e colocando as autoridades ao longo dos rios que alimentam os principais portos das cidades de Fuzhou e Xiamen em alerta para inundações repentinas, de acordo com a emissora estatal chinesa.

ONDAS DE CALOR

O sistema subtropical de alta pressão, abrangendo as nuvens de monção no interior da China e as faixas de chuva de Danas, continuou a pairar sobre a China central e a costa leste, indo de Xangai em direção a Pequim na quarta-feira, trazendo calor quase recorde para as megacidades de Xangai, Wuhan e Changsha.

As pessoas no nordeste da China foram orientadas a evitar sair de casa durante as horas mais quentes do dia e a se manterem hidratadas, após relatos de fatalidades relacionadas à insolação na semana passada.