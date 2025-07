China revela novas medidas para ajudar emprego em meio a tensões comerciais

"Os governos e departamentos locais precisam assumir a responsabilidade política pela estabilização do emprego, acompanhar a implementação de políticas e introduzir novas medidas prontamente", disse o gabinete.

As autoridades também implementarão políticas incrementais de acordo com as mudanças na situação do emprego, informou o gabinete.

As empresas que contratarem jovens desempregados com idade entre 16 e 24 anos com contratos e pagarem seguro integral por pelo menos três meses poderão receber um subsídio único de até 1.500 iuanes (US$209) por pessoa.

Os governos locais devem ampliar o acesso à educação profissionalizante, permitindo que jovens desempregados e trabalhadores imigrantes se matriculem em escolas técnicas, com restrições de idade mais brandas, acrescentou o gabinete.

A taxa de desemprego para jovens de 16 a 24 anos de idade na China, excluindo estudantes universitários, caiu para o nível mais baixo em 11 meses em maio, mas permaneceu elevada em 14,9%, segundo dados do órgão nacional de estatísticas no mês passado.

A taxa de desemprego para jovens de 25 a 29 anos, excluindo estudantes, também caiu ligeiramente para 7,0%, ante 7,1% no mês anterior, mostraram os dados.