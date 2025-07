Dona do cubo de Rubik perde batalha de marca registrada contra rival grega

O Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, na sigla em inglês) apoiou a Verdes, afirmando que as marcas comerciais do Cubo de Rubik haviam sido registradas em desacordo com a legislação da UE. A empresa grega fabrica cubos de quebra-cabeça com a marca V-CUBE.

Após isso, o Tribunal Geral apoiou a decisão do EUIPO.

"O Tribunal Geral confirma a anulação das marcas registradas que consistem na forma do 'cubo de Rubik'", disseram os juízes.

"Como as características essenciais dessa forma são necessárias para obter um resultado técnico, ela não deveria ter sido registrada como marca da UE", disseram eles.

A Spin Master Toys disse que continuará a proteger as marcas registradas do quebra-cabeça.

"A Spin Master continua a manter outras formas de proteção para seu conhecido Cubo de Rubik, e continua empenhada em protegê-lo. A empresa continuará a defender a distinção e o reconhecimento desse brinquedo icônico", disse a empresa em um email.