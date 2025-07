EXCLUSIVO-OpenAI lançará navegador em desafio ao Google Chrome

O papel do Chrome no fornecimento de informações sobre o usuário para ajudar a Alphabet a direcionar anúncios de forma mais eficaz e lucrativa provou ser tão bem-sucedido que o Departamento de Justiça dos EUA exigiu sua venda depois que um juiz dos EUA determinou, no ano passado, que a matriz do Google detém um monopólio ilegal na pesquisa online.

O navegador da OpenAI foi desenvolvido com base no Chromium, o código de navegador de código aberto do próprio Google, disseram duas das fontes. O Chromium é o código-fonte do Google Chrome, bem como de muitos navegadores concorrentes, incluindo o Edge, da Microsoft, e o Opera.

No ano passado, a OpenAI contratou dois vice-presidentes de longa data do Google, que faziam parte da equipe original que desenvolveu o Google Chrome. O The Information foi o primeiro a noticiar as contratações e que a OpenAI já havia considerado a possibilidade de criar um navegador.

Um executivo da OpenAI disse em abril que a empresa estaria interessada em comprar o Chrome se as autoridades antitruste conseguissem forçar a venda.

O Google não colocou o Chrome à venda. A empresa disse que planeja recorrer da decisão de que detém o monopólio.

A OpenAI decidiu criar seu próprio navegador, em vez de simplesmente um "plug-in" sobre o navegador de outra empresa, de forma a ter mais controle sobre os dados que pode coletar, disse uma fonte.