Itamaraty convoca diplomata dos EUA para prestar esclarecimentos após embaixada defender Bolsonaro

Procurados, tanto o Itamaraty quanto a embaixada dos EUA não responderam de imediato a pedidos de comentários.

A convocação do diplomata decorreu de uma nota divulgada mais cedo pela assessoria de imprensa da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em que fala de "perseguição política" contra Bolsonaro, ecoando declarações recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, em apoio ao ex-presidente brasileiro.

"Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação", disse a embaixada.