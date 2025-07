Lula diz que Brasil responderá com reciprocidade qualquer elevação de tarifas dos EUA

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que qualquer medida de elevação de tarifas unilateralmente será respondida com base na lei brasileira da reciprocidade, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

"Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica", disse Lula em nota oficial após reunião com ministros no Palácio do Planalto.

(Reportagem de Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu)