Navio grego atacado no Mar Vermelho afunda: 4 mortos, 7 resgatados, 14 desaparecidos

Os sete marinheiros que foram resgatados passaram mais de 24 horas na água, segundo elas.

Não houve comentário dos Houthis sobre o destino do Eternity C, mas o grupo reivindicou a responsabilidade por um ataque semelhante no domingo, que teve como alvo outro navio, o Magic Seas. Todos os tripulantes do Magic Seas foram resgatados antes que ele afundasse.

Os ataques às duas embarcações renovam uma campanha dos combatentes alinhados ao Irã, que atacaram mais de 100 navios de novembro de 2023 a dezembro de 2024 no que eles disseram ser solidariedade aos palestinos, mas interromperam sua campanha neste ano.

"Continuaremos a procurar a tripulação restante até a última luz", disse um funcionário da empresa de gestão de riscos marítimos Diaplous, sediada na Grécia.

Os dois navios que foram atacados tinham bandeiras da Libéria e eram operados por empresas gregas.

O Eternity C foi atacado pela primeira vez na tarde de segunda-feira com drones marítimos e granadas propelidas por foguetes disparados de lanchas rápidas por supostos militantes Houthis baseados no Iêmen, disseram fontes de segurança marítima. Os botes salva-vidas foram destruídos durante o ataque.