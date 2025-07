Netanyahu e Trump priorizam reféns de Gaza em negociações nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira que sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve como foco a libertação dos reféns mantidos em Gaza e enfatizou sua determinação em "eliminar" as capacidades militares e governamentais do Hamas.

Netanyahu afirmou no X que os líderes também discutiram as consequências e possibilidades da "grande vitória que obtivemos sobre o Irã", após uma guerra aérea no mês passado, na qual os Estados Unidos se juntaram aos ataques israelenses contra as instalações nucleares da República Islâmica.

Netanyahu está fazendo sua terceira visita aos EUA desde que Trump assumiu o cargo, em 20 de janeiro, e já havia dito a repórteres que, embora não acredite que a campanha de Israel no enclave palestino esteja terminada, os negociadores estão "certamente trabalhando" em um cessar-fogo.