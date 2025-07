Onda de calor na Europa causou 2.300 mortes, estimam cientistas

Das 2.300 pessoas que, segundo as estimativas, morreram durante esse período, 1.500 mortes foram associadas à mudança climática, o que tornou a onda de calor mais severa, de acordo com o estudo conduzido por cientistas do Imperial College London e da London School of Hygiene and Tropical Medicine.

"A mudança climática tornou a onda de calor significativamente mais quente do que teria sido, o que, por sua vez, a torna muito mais perigosa", disse Ben Clarke, pesquisador do Imperial College London.

O estudo abrangeu 12 cidades, incluindo Barcelona, Madri, Londres e Milão, onde os pesquisadores disseram que a mudança climática aumentou as temperaturas das ondas de calor em até 4 graus Celsius.

Os pesquisadores usaram modelos epidemiológicos estabelecidos e dados históricos de mortalidade para estimar o número de mortos, que reflete as mortes em que o calor foi o motivo subjacente da mortalidade, inclusive se a exposição exacerbou condições de saúde preexistentes.

Os cientistas disseram que usaram métodos revisados por pares para produzir rapidamente a estimativa do número de mortes, porque a maioria das mortes relacionadas ao calor não é relatada oficialmente e alguns governos não divulgam esses dados.

O mês passado foi o terceiro junho mais quente já registrado no mundo, atrás do mesmo mês em 2024 e 2023, informou o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia em um boletim mensal na quarta-feira.