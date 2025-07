Papa Leão interrompe férias para apelar por ações sobre mudanças climáticas

Por Joshua McElwee

CASTEL GANDOLFO, Itália (Reuters) - O papa Leão interrompeu as férias de duas semanas na quarta-feira para celebrar uma missa especial pedindo aos católicos para cuidarem da criação, no segundo grande apelo do Vaticano em uma semana para que o mundo enfrente a mudança climática global.

"Hoje ... vivemos em um mundo que está queimando, tanto por causa do aquecimento global quanto por causa dos conflitos armados", disse o pontífice em uma pequena cerimônia ao ar livre em Castel Gandolfo, uma cidade italiana nas montanhas a cerca de uma hora de carro de Roma onde ele está passando suas férias.