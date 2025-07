Rússia ataca Ucrânia com 700 drones após Trump prometer enviar mais armas

No entanto, as rodadas iniciais de negociações entre a Rússia e a Ucrânia deram poucos frutos até agora, com Moscou ainda não aceitando um cessar-fogo incondicional proposto por Trump e aceito por Kiev.

A promessa do presidente dos EUA de fornecer mais armas defensivas reverteu uma decisão do Pentágono, tomada dias antes, de suspender alguns suprimentos críticos de munição para a Ucrânia, apesar dos crescentes ataques russos que espalham o medo em Kiev.

Após a nova promessa de Trump, Zelenskiy disse na terça-feira que havia ordenado uma expansão dos contatos com os Estados Unidos para garantir entregas vitais de suprimentos militares, principalmente de defesa aérea.

O enviado de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, deve chegar a Roma ainda nesta quarta-feira para participar de uma conferência internacional de ajuda à Ucrânia nos dias 10 e 11 de julho, com a presença de Zelenskiy e dos aliados europeus de Kiev.

Os moradores de Kiev e de outras grandes cidades passaram a noite em abrigos antiaéreos, incluindo estações de metrô.

POLÔNIA