No período de 2008 a 2022, a economia cresceu para US$2,3 trilhões, embora as sanções ocidentais a tenham atingido fortemente depois que a Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional.

Embora a economia russa tenha tido um desempenho melhor do que o esperado durante a guerra na Ucrânia, seu valor nominal em dólares em 2024 era de apenas US$2,2 trilhões, segundo números do FMI, muito menor do que China, União Europeia ou Estados Unidos.

As autoridades russas afirmam que a guerra da Ucrânia - o maior confronto com o Ocidente desde o auge da Guerra Fria - exigiu medidas extraordinárias para evitar o que, segundo elas, foi uma clara tentativa ocidental de afundar a economia russa.

Putin afirma que a saída das empresas ocidentais permitiu que os produtores domésticos tomassem seu lugar e que as sanções ocidentais forçaram o desenvolvimento dos negócios domésticos. Ele pediu um "novo modelo de desenvolvimento" diferente da "globalização ultrapassada".