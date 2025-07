Socorristas fazem buscas por desaparecidos em região do Texas atingida por enchentes

Por Jane Ross

KERRVILLE (Reuters) - As equipes de busca continuavam a vasculhar os montes de escombros em Hill Country, no Texas, nesta quarta-feira, enquanto as esperanças de encontrar mais sobreviventes diminuíam, cinco dias após as enchentes terem devastado a região, matando pelo menos 119 pessoas, incluindo muitas crianças.

Até a noite de terça-feira, havia mais de 170 pessoas ainda desaparecidas, de acordo com os números fornecidos pelo governador do Texas, Greg Abbott. Os socorristas não encontraram ninguém vivo desde sexta-feira.