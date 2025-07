ANÁLISE-Brasil tem poucas saídas para as tarifas de Trump, mas sente menos impacto

O café brasileiro, em particular, é uma grande importação dos EUA e uma tarifa de 50% poderia fazer com que os preços do café disparassem. Outros produtos, como o suco de laranja, também poderiam ser afetados.

A empresa de investimentos ARX disse que vê apenas um "impacto macroeconômico marginal e administrável sobre a economia brasileira", embora outros, como o Goldman Sachs, tenham dito que esperam que as tarifas possam reduzir o PIB do Brasil em 0,3% a 0,4%, caso sejam mantidas.

TARIFAS POLÍTICAS

Como as tarifas dos EUA têm uma motivação política mais clara do que outras taxas ameaçadas por Trump, Lula não tem opções claras de negociação.

A motivação política por trás da ameaça tarifária torna "mais difícil ver uma saída para o Brasil em comparação com outros países que receberam cartas tarifárias", escreveu William Jackson, economista-chefe de mercados emergentes da Capital Economics.

Na carta de Trump descrevendo as tarifas do Brasil, ele criticou o que descreveu como uma "caça às bruxas" contra o aliado Bolsonaro, dizendo que as taxas foram impostas devido "em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão de norte-americanos".