Após tarifas, Lula reafirma interesse em substituto para o dólar no comércio internacional

(Reuters) - Após os Estados Unidos terem anunciado na véspera uma taxação de 50% sobre os produtos vendidos pelo Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quinta-feira que os países que fazem parte do Brics têm o interesse em criar uma alternativa ao dólar no comércio internacional.

A possibilidade de substituição do dólar, levantada pela cúpula do Brics desta semana no Rio de Janeiro, foi duramente criticada por Trump e vem sendo apontada como um dos motivos para que os EUA tenham anunciado uma tarifa de 50% sobre o Brasil.

"Temos, sim, interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio com os outros países. Eu não sou obrigado a comprar dólar para fazer relação comercial com a Venezuela, com a Bolívia, com o Chile, com a Suécia, com a União Europeia, com a China. A gente pode fazer com nossas moedas", afirmou Lula em entrevista à Record.