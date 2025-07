Congresso argentino aprova aumento de pensão apesar da oposição de Milei

Os aposentados argentinos, que receberão um aumento salarial de 7,2% graças à nova lei, são considerados por vários especialistas como o centro do ajuste nas finanças públicas implementado pelo ultraliberal Milei, que chegou ao poder em dezembro de 2023.

Todas as quartas-feiras, milhares de aposentados e manifestantes se reúnem em frente ao Congresso Nacional, em Buenos Aires, para exigir um ajuste em suas rendas.

Com minoria nas duas casas do Congresso, o partido governista não conseguiu impedir a aprovação do projeto de lei, que seria acompanhado nesta quinta-feira por outra legislação também impopular para o governo, devido ao seu potencial impacto no equilíbrio fiscal que Milei defende veementemente.

(Reportagem de Nicolas Misculin)